Львов, Украина, 18 мая, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Инцидент, произошедший между армянами и азербайджанцами в Львове, находится в центре внимания посольства Армении на Украине, заявил посол Андраник Манукян.

facebook.com/xayyamh После инцидента во Львове

«Инцидент, произошедший между армянскими и азербайджанскими спортсменами, с первых минут находится в центре внимания посольства Армении. Мы командировали в Львов консула, чтобы выяснить всё на месте. Я послал ноты в МИД Украины и в соответствующие структуры, требуя разъяснений, а также требуя призвать к ответственности виновных. Это было первенство Европы, а азербайджанцы ударили палками даже председателя Федерации», — цитирует Андраника Манукяна «Арменпресс».

Во время первенства Европы по кунг-фу, проходящего 12−15-го мая в Львове, группа азербайджанцев выскочила на ринг и напала на одержавшего победу спортсмена из Карабаха. Затем они напали на членов сборной Армении. Досталось даже председателю Федерации Европы Николаю Матулевскому, который попытался прикрыть Давида Петросяна. В дело вмешалась полиция. Азербайджанская команда получила предупреждение и была дисквалифицирована. Подвергшийся нападению Давид Петросян — брат подбившего 5 танков и 1 БТР во время апрельской войны бойца Марата Петросяна.

По словам посла Армении, во время отъезда в Ереван сборная Армении случайно оказалась в аэропорту вместе с азербайджанскими спортсменами, которые извинились за произошедшее.

Что касается стычки между армянами и азербайджанцами 16-го мая, то и этот инцидент находится в центре внимания посольства Армении. Посол побеседовал с представителями соответствующих компетентных органов и сейчас ждет их ответа. «В многочисленных населенных пунктах проживает множество армян и азербайджанцев. Делаем все возможное, чтобы ситуация не усугубилась», — сказал Андраник Манукян.

16 мая главное управление полиции Львовской области сообщило, что около 16:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о массовой драке, которая произошла на одной из львовских улиц вблизи кафе.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители. Установлено, что в результате драки были травмированы 6 человек.

По словам очевидцев, участие в драке принимали около двадцати мужчин в возрасте от 25 до 45 лет, которые также применяли травматическое оружие.

До приезда полицейских возле кафе остались только травмированные — другие участники успели скрыться на автомобиле. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По сообщению «УНИАН», на своей странице в Facebook Объединенный конгресс азербайджанцев Украины заявил, что «группа армян совершила вооруженное нападение на азербайджанцев, в результате которого 6 азербайджанцев были ранены».

По словам председателя конгресса Ровшана Тагиева, «армяне напали на магазин, который принадлежит председателю молодежной организации по Львовской области Шахрияру Раджабову и его брату Магерраму Раджабову, и оскорбили азербайджанцев».

«Они хотели отомстить за массовую драку, которая произошла 3 дня назад между азербайджанскими и армянскими болельщиками на чемпионате Европы по ушу-санда в Львове, в результате которой армяне были избиты. Конфликт вспыхнул после того, как на арену вынесли флаг «НКР», — сообщает конгресс азербайджанцев.