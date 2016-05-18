Ярославль, 18 мая, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Задолженность по зарплате в Ярославской области по состоянию на 1 мая 2016 года превысила 63 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате. По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма увеличилась на 30,7% — на 14,8 млн рублей.

Количество работников, с которыми не могут рассчитаться работодатели, составляет 1105 человек. При этом объем просроченной задолженности в 2,7 раза превысил месячный фонд заработной платы работников организаций, имеющих долги.

Из общей суммы просроченной задолженности 18,8 млн рублей (29.9%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2015 году, 1,2 млн рублей (1.9%) — в 2014 году и ранее.