Екатеринбург, 18 мая, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В Свердловском областном суде началось рассмотрение иска главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и сити-менеджера Александра Якоба о возвращении властям столицы Среднего Урала полномочий в градостроительной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

Рафаэль Санти. Строительство Ноева ковчега. XVI век

В судебном заседании приняли участие юристы, которые представляют интересы сторон. Пять юристов представляли городскую администрацию Екатеринбурга, а сторону ответчика представляли замначальника правового управления заксобрания Валерий Лысаков и замначальника правового департамента администрации губернатора Владимир Шахматов.

Сегодня стороны ходатайствовали о приобщении к материалам дела дополнительных материалов. Также представители истцов подготовили справку, об эффективном исполнении полномочий в градостроительной сфере мэрии Екатеринбурга. Представители ответчиков представили юридическую экспертизу, а также мнение Минстроя России о законе.

По мнению юристов городской администрации, принятый закон о передаче градостроительных полномочий областным властям противоречит отдельным правовым актам российского законодательства и нарушает Европейскую хартию о местном самоуправлении. В свою очередь юристы ответчиков не согласились с доводами истцов.

Судом был объявлен перерыв до 10:00 следующего дня. Ожидается, что своё мнение по сути иска выскажет представитель свердловской прокуратуры.

Напомним, что градостроительные полномочия в Екатеринбурге перешли к правительству Свердловской области с начала 2016 года. Соответствующий закон был принят региональным парламентом и утверждён губернатором Евгением Куйвашевым в конце 2015 года. При этом представители городских властей не скрывали своего недовольства передачей полномочий от города области и предприняли попытки оспорить данное решение в суде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Уставный суд Свердловской области в конце апреля текущего года узаконил передачу полномочий в градостроительной сфере Екатеринбурга региональному руководству. Заявление в Уставный суд поступило от депутата городской думы Екатеринбурга Анатолия Шарапова. В нём он указал, что новый закон нарушает его реализации его права на местное самоуправление, как депутата и как жителя города. Однако Уставный суд не счёл доводы депутата убедительными и подтвердил законность передачи градостроительных полномочий. Постановление суда вступило в силу и обжалованию не подлежит.