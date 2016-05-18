Пермь, 18 мая, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В городе Кудымкаре Пермского края уже пятеро собственников пострадавших от паводка домов получили компенсации в размере 100 тысяч рублей за поврежденное имущество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

По данным местных властей, комиссия по оценке ущерба, причинённого имуществу жителей, работает в администрации ежедневно. Всего в зоне подтопления города заняты девять сметчиков и один оценщик. Составлен и проверен 31 акт оценки имущества первой необходимости и 42 сметы по проведению ремонтно-восстановительных работ.

В территориальное управление министерства социального развития по Коми-Пермяцкому округу передан 21 пакет документов для выплаты компенсаций. Ещё 40 пакетов сформированы и рассмотрены городской комиссией 16 мая. В ближайшее время будут переданы в округ.

Кроме этого, по распоряжению правительства Пермского края все пострадавшие от паводка получили право на внеочередную заготовку древесины для собственных нужд. Древесину можно использовать для возведения надворных построек, капремонт и реконструкцию жилого помещения, а также текущий ремонт дома и построек.

Напомним, что до 19 мая жители Кудымкара продолжают собирать подписи под обращением к краевым и федеральным властям, прозвучавшим на митинге «Защитите нас от паводка!».