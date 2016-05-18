Москва, 18 мая, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Еще летом прошлого года чиновники Еврокомиссии самонадеянно заверяли, что последствия антироссийских санкций для Европы, в том числе — последствия российского продовольственного эмбарго — окажутся «незначительными и легко управляемыми». Но уже в конце 2015 года экономисты как из Европы, так и из США, на весьма конкретных примерах объяснили Еврокомиссии, что она в своих прогнозах, мягко говоря, ошиблась, заявила, заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложения некоторых стран об отмене санкций в отношении России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкционный рикошет

Так, в 2015 году торговый оборот Евросоюза с Россией упал на 36% по сравнению с досанкционным 2013 годом и составил 210 млрд евро. Россия — третий по величине торговый партнер ЕС после Китая и США, и терять такой крупный рынок Европе невыгодно. По данным Австрийского института экономических исследований (WIFO), страны Евросоюза после введения антироссийских экономических санкций потеряли в общей сложности экспортной выручки на сумму почти в 100 млрд евро, а также лишились свыше 2 миллионов рабочих мест. В том числе — Германия потеряла более 400 тысяч рабочих мест, Италия — 200 тысяч, Франция — около 150 тысяч. По итогам 2015 года совокупный ВВП Евросоюза упал на 0.5% к 2014 году, и антироссийские санкции сыграли в этом не последнюю роль.

Санкции, как сказал президент России Владимир Путин, инструмент обоюдоострый. Введение санкций против России оказало определенное негативное влияние и на российскую экономику. Отсутствие возможности привлекать капитал для российской банковской системы за рубежом спровоцировало отток капитала в 2014 — 2015 гг. и падение рубля по отношению к мировым резервным валютам. С момента введения санкций рубль обесценился почти вдвое, выросла инфляция, которая в 2015 году составила 13%, а из-за обесценения рубля начался спад в ряде несырьевых отраслей, что привело к падению ВВП в 2015 году на 3.7% впервые за последние 15 лет. Но не в меньшей степени эти негативные явления были вызваны падением цены нефти, которая в конце прошлого года дошла до рекордного минимума в $27 за баррель.

Сегодня в Евросоюзе обсуждается отмена антироссийских санкций, прежде всего экономических. Месяц назад парламент Франции проголосовал за отмену санкций против России и принял соответствующую резолюцию. Оппозиция в Германии и Австрии, а также власти Италии также требуют от Евросоюза проявить хоть немного дальновидности и отменить антироссийские экономические санкции.

Так почему же санкции зашли в тупик? Политика санкций имеет одну серьезную «генетическую» проблему. Целью санкций является смена политического режима в той стране, против которой санкции вводятся. Но проблема в том, что для достижения этой цели политика вмешивается в действие свободных рыночных механизмов и мешает нормальному функционированию экономики. Такие примеры, когда политика господствовала над экономикой, в истории имеются (и самый известный из них — Советский Союз, а также другие страны, которые выбрали когда-то советский путь развития, например, Куба). Но дело в том, что такой путь развития возможен в полностью изолированной стране. А в современном мире очень мало кого можно экономически изолировать, особенно если страна, которую изолируют, полностью интегрирована в мировую экономику, как Россия. Поэтому экономические санкции против стран с нормальной рыночной экономикой всегда наносят удар по их авторам.

Так, по данным американского Института Катона, известного, кстати, своими либертарианскими взглядами, в 66% случаев введения санкций со стороны США против третьих стран желаемый политический и экономический результат (смена власти либо экономического курса в конкретной стране) так и не был достигнут. Антироссийские экономические санкции могут увеличить эту цифру, так как вводились с целью ухудшить экономическое положение в стране, вызвать недовольство населения и свергнуть руками «белоленточной» оппозиции президента России.

А каков результат? Евросоюз теряет выгодный рынок сбыта, а в России со времен санкций рейтинг Владимира Путина только растет и превышает 80%. Кроме того, в России среди населения усилились антиамериканские и даже антиевропейские настроения: ведь к предателю и трусу отношение всегда хуже, чем к открытому врагу, а Европа, покорно поддержавшая США в политике антироссийских санкций, проявила себя если не как предатель, то как жалкий трус.

В связи с этим в европейских СМИ (особенно в австрийских и немецких) все увереннее звучат прогнозы, что антироссийские экономические санкции ЕС скоро отменит, так как Европа не должна быть врагом не только России, но и сама себе. Возможно, это произойдет до конца 2016 года, и сроки отмены санкций могут быть напрямую увязаны с президентскими выборами в США (Европа вроде бы и не трус, но США она боится).

Возможен и другой вариант: уже в июне вместо отмены антироссийских экономических санкций Евросоюз начнет их постепенное ослабление. В первую очередь могут быть отменены санкции на покупку технологий для работы на глубоководном шельфе для нефтяных компаний. И это может быть связано с тем, что некоторые находящиеся под санкциями нефтяные компании, например, Роснефть, в обход санкций покупают технологии и оборудование у своих европейских конкурентов.

Возможно ослабление санкций и для банковского сектора. По данным некоторых европейских экономистов, санкции против производственного сектора больше всего осложняют жизнь российским «дочкам» европейских банков, так как многие их клиенты находятся под санкциями и замораживают крупные проекты, соответственно, спрос на кредиты у них снижается. Кроме того, высокая процентная ставка в России и обесценение рубля также демотивирует крупные производственные предприятия брать кредиты в банках, да еще кредитоваться у западных банков в условиях санкций. Ослабление санкций позитивно повлияет на фондовый рынок и все финансовые рынки в России, что будет способствовать новому притоку капитала в Россию», — высказала свою точку зрения Мильчакова.

«Европа, как видим, очень нуждается в России как в торговом партнере. России иностранные инвестиции тоже нужны — ведь с оживления инвестиций начинается и подъем производства. Однако к отмене и тем более — к ослаблению санкций России следует относиться как к приятному сюрпризу, а не как к некоей милости Евросоюза, способной быстро вывести нашу экономику из состояния спада. Дело в том, что самым главным позитивным последствием антироссийских санкций в России стало импортозамещение, в первую очередь, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Санкции, таким образом, помогают структурной перестройке российской экономики и постепенно отучают надеяться на то, что придет добрый иностранный инвестор и все наладит», — резюмировала эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, антироссийские санкции начинают изживать себя. Региональный совет области Венето, административным центром которого является Венеция, намерен провести голосование по резолюции о признании статуса Крыма и отмене санкций в отношении РФ. Подобные события показывает, что процесс антироссийской пропаганды зашел в тупик.