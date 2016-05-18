Воронеж, 18 мая, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В Воронеже 18 мая прошли общественные слушания по вопросу строительства крематория в районе Юго-Западного кладбища. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, зал Дома архитектора к началу слушаний не смог вместить всех желающих — слушать выступающих из-за дверей пришлось, в основном, жильцам злополучных жилых районов, которым грозит неприятное соседство. Слушания вел главный архитектор города Воронежа Антон Шевелев.

Согласно проекту, первый в Воронеже крематорий должен появиться на улице 9 Января, рядом с новыми жилыми кварталами «Новый Бомбей» и «Скандинавия», а также недалеко от детского сада №195 и жилого частного сектора. Жилые дома этих микрорайонов возводились на территории бывшей промышленной зоны. Склады, очистные сооружения, железная дорога и кладбище не позволяют на данном участке размещать какие-либо объекты других видов — там нельзя строить жилье или организовать рекреационную зону. Территория в дальнейшем останется коммунально-складской и дальнейшего развития у нее нет, считают авторы проекта крематория. Кремировать усопших планируется на чешском оборудовании. Аппаратный комплекс для кремации будет состоять из двух камер: в первой будут сжигаться останки усопшего, во второй — вредные вещества, образовавшиеся при сгорании.

Однако жители близлежащих районов считают, что власти должны учесть желания почти 10 тыс. человек, которые заселились в новые дома, когда о постройке крематория речь еще не шла. А жить рядом с крематорием, который относится к предприятиям второго класса вредности, они категорически не хотят. По мнению жильцов, даже при формальном соблюдении санитарных норм крематорий будет являться источником загрязнения воздуха, в который будут выбрасываться вредные химические вещества, в том числе влияющие на развитие онкологических заболеваний.

В определении санитарной зоны активисты нашли нарушения. В частности, при расчетах не учитывалось наличие автомагистрали. По нормам, выбросы окружной дороги должны учитываться в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны, то есть санитарная зона вокруг будущего крематория должна составлять более 500 положенных метров. Также в санитарной зоне находится ярмарка. По словам активиста Александра Попова, онлайн-петиция против строительства объекта в непосредственной близости от жилых домов собрала более 1,5 тыс. подписей, чуть меньше — около 1200 подписей — собрали лично жильцы близлежащих микрорайонов.

Среди аргументов против строительства крематория у Юго-Западного кладбища приводился тот факт, что проект не предусматривает подготовку тела усопшего к кремации. В частности, наличие у покойного зубных имплантов или пломб может привести к образованию еще более вредных веществ: например, амальгамные пломбы содержат ртуть, концентрация которой в воздухе вокруг крематория за несколько лет может стать опасной для жизни и здоровья жителей микрорайонов.

Представитель строительной компании «Инстеп» Анатолий Шмыгалев считает, что городские власти могли бы перенести крематорий на два-три километра дальше, чтобы убрать его от глаз горожан.

Отец Андрей, секретарь Воронежской епархии, в своем кратком слове напомнил, что православная церковь выступает против кремации и считает захоронение в землю единственным способом похорон, который принят по церковным канонам. Завершил свою речь священнослужитель словами о том, что «сжигают мусор, а людей предают земле».

По словам эколога Виктории Кожановой, вещества, которые будет выделять крематорий, здоровью горожан навредить не могут: если сравнить выбросы крематория с выбросами от автотранспорта, суточный объем вредных веществ от одной печи примерно соответствует выбросам 250 легковых автомобилей. В то же время в почве кладбища могут содержаться возбудители инфекционных заболеваний, которые живут десятилетиями и могут проникать в грунтовые воды. О том, что кремация является более безопасным и экологичным способом похорон, напоминали практически все сторонники строительства крематория. Стоит отметить, что большая часть из них никак не относилась к жилым микрорайонам «Новый Бомбей» и «Скандинавия» и была явно равнодушна к судьбе их жильцов. Высказавшись «за» строительство, большинство ораторов покидали зал, из-за чего к завершению слушаний помещение заметно опустело.

Среди явных преимуществ расположения крематория на улице 9 Января был упомянут тот факт, что рядом с Юго-Западным кладбищем располагается администрация городских кладбищ, где оформляются документы на захоронение. Расположение крематория и колумбария в черте города, куда можно добраться на общественном транспорте, упростит предшествующие похоронам процедуры. Также выступающие заявили, что стоимость кремации будет ниже, чем обычных похорон (прозвучала цифра — около 17 тыс. рублей), а родственникам будет проще навещать усопших, если урны с их прахом будут находиться не за городом.

По словам Шевелева, все пожелания участников общественных слушаний будут учтены при дальнейшей разработке проекта. Кстати, на следующий день жильцов новых микрорайонов ждут новые общественные слушания — 19 мая в Доме архитектора будут обсуждать место, выбранное для строительства приюта для бездомных животных. Предполагается, что он тоже разместится рядом с «Новым Бомбеем» и «Скандинавией» — но уже ближе 300 метров к жилым домам.