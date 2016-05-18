Псков, 18 мая, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в шестой раз обжаловал решение регионального управления ФАС в связи с отменой аукциона на аренду лесного участка возле озера Калацкое, где находится база отдыха. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольного ведомства, ранее пять судебных инстанций вынесли решения в пользу управления ФАС по Псковской области.

torange.biz База отдыха

«Дважды комитет пытался провести («формальные», по мнению управления ФАС) торги на аренду лесного участка, на котором возведены незаконные постройки ООО «База Калацкое». Дважды управление отменило эти торги, однако комитет продолжает обжаловать данный факт», — отметила руководитель антимонопольного ведомства в регионе Ольга Милонаец.

Несмотря на пять судебных решений, вынесенных в пользу ФАС, ООО «База Калацкое», получившее предписание об устранении нарушения земельного законодательства в марте 2014 года, до сих пор не исполняет это предписание. «Минимум два года продолжается незаконное использование спорного лесного участка», — завили в УФАС по Псковской области, отметив, что «одной из обязанностей комитета является сохранение наших лесов от незаконного или нецелевого использования, но комитет до сих пор по неизвестным причинам пытается не замечать очевидных вещей». «Лесной участок, в отношении которого проводятся торги, используется ООО «База Калацкое» незаконно, причём там возведены капитальные постройки, которые вообще не могут быть возведены в лесной зоне, предназначенной для отдыха», — отметили в антимонопольном ведомстве.

В мае УФАС по Псковской области направило материалы в суд о рассмотрении вопроса о дисквалификации председателя комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Натальи Вдовиной. «Данная санкция в отношении должностных лиц введена с января 2016 года в КоАП РФ. Это первые материалы по такому составу, которые мы направили в суд», — отметила Милонаец. По её словам, суд может заменить дисквалификацию штрафом или иными санкциями.

Кроме того, материалы дела направлены правоохранительным органам.