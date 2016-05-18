Тегеран, 18 мая, 2016, 16:35 — ИА Регнум. После снятия санкций Иран бешеными темпами наращивает поставки своей нефти в другие страны. Так, в мае ИРИ планирует экспортировать до 2,1 млн баррелей «черного золота». Об этом сегодня, 18 мая, пишет Reuters со ссылкой на иранский экспортный план, полученный из надёжных источников.

Arne Hückelheim Добыча нефти

Если Ирану удастся реализовать свои планы и поставить за границу 2,1 млн баррелей, то таким образом республика превысит показатели прошлого года за аналогичный период на 60%. Тогда Тегеран поставил в другие страны 1,3 млн баррелей нефти.

После отмены антииранских санкций Тегеран в апреле добился рекордных показателей по экспорту нефти. В минувшем месяце Иран поставлял 1,7 млн баррелей «черного золота» в сутки. Если сравнить этот показатель с прошлогодним тоже за апрель, то окажется, что в 2015 году Иран продал на треть меньше нефти. Такой скачек связывают не только с отменой ограничительных мер, но и с появлением большого количества танкеров, которых иранской стороне катастрофически не хватало после снятия санкций.

Что касается мая, то в этом месяце Тегеран намерен продавать по 1,6 млн баррелей в сутки. Причем объем иранского экспорта возрастает по всем направлениям. Главным покупателем по-прежнему остается Китай, в мае, как планируется, он будет покупать по 620 тыс. баррелей ежедневно, а за апрель он покупал до 840 тыс. баррелей нефти каждый день.

Европа тоже стала покупать больше иранской нефти. В апреле Тегеран продавал в этом регионе до 487 тыс. баррелей в день, в мае планирует немного уменьшить сюда поставки, однако они все равно останутся на высоком уровне — 400 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что в 2011 году, когда ЕС и США еще не ввели санкции против Ирана за ядерную программу страны, Тегеран экспортировал около 2,2 млн баррелей в сутки, производство нефти составляло более четырех миллионов баррелей. Потому, когда ограничительные меры были отменены, Иран начал восстанавливать позиции на мировом нефтяном рынке. Например, в апреле управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рукнеддин Джавади сообщил, что поставки «черного золота» достигнут двух миллионов баррелей в сутки в течение ближайшего месяца, а на досанкционный уровень страна выйдет уже в июне.

Нефтяная отрасль для Ирана является, безусловно, одним из важнейших секторов экономики страны и ее влияние на общемировом рынке «черного золота». В энергетической отрасли для Ирана лидирующую позицию тоже занимает нефть.

Однако, как сегодня, 18 мая, передавало ИА REGNUM иранское правительство также нацелено на развитие такого энергетического источника как АЭС. Так, например, 17 мая Россия окончательно сдала в эксплуатацию АЭС «Бушер» Ирану (мощность 1000 МВт), которая строилась совместно российскими и иранскими специалистами. Дело в том, что Иран как один из регионов мира, где энергопотребление растет очень быстро, стал каждый год в среднем потреблять на 8% больше электричества. В связи с чем стране необходимо сразу несколько источников энергии, обеспечивающих и потребности страны, и позволяющих производить экспорт в огромных объемах.