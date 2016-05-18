Донецк, 18 мая, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Один военнослужащий ДНР погиб и двое ранены в результате обстрела украинскими силовиками территории республики за последние сутки. Об этом на брифинге 18 мая заявил заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрелы территории ДНР

Басурин отметил, что разведка ДНР продолжает фиксировать концентрацию запрещенных вооружений противника — — бронемашин, танков, артиллерийских и минометных установок — вдоль линии боевого соприкосновения на всех направлениях.

Согласно сводке республиканского Министерства обороны, военная обстановка в ДНР существенно обострилась.

«За прошедшие сутки украинские силовики 557 раз обстреляли территорию республики. В общей сложности противником выпущено 124 мины калибра 120 мм и 89 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия. Усилением обстрелов украинские каратели пытаются спровоцировать армию ДНР на открытие ответного огня. Однако мы не реагируем на провокации и в полном объеме соблюдаем Минские соглашения», — подчеркнул представитель военного министерства ДНР.