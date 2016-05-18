Астана, 18 мая, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В Министерстве внутренних дел Казахстана предпринимают меры против распространения в соцсетях и мессенджерах противоправной информации, в том числе направленной на возбуждение социальной, национальной и иной розни. Об этом казахстанскому информационному порталу Tengrinews сообщил директор Департамента государственного языка и информации Алмас Садубаев.

Первомайская демонстрация у Путиловского завода. Борис Кустодиев. 1906

«Регулярно проводится мониторинг интернет-пространства на предмет выявления противоправной информации, по каждому факту принимаются меры реагирования. Распространяющие призывы к участию в несанкционированных акциях также привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством, либо с ними проводится разъяснительная работа», — сообщил Садубаев, отвечая на вопрос: «Усилены ли меры безопасности в связи с просьбами о проведении мирных митингов 21 мая в некоторых регионах?»

Садубаев также напомнил, что нормами действующего законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за организацию несанкционированных акций.

«На сегодня в стране созданы условия для проведения мирных собраний и свободного выражения своих желаний и мнений любыми не запрещенными методами. Так, согласно статье 32 Конституции Казахстана, граждане вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Пользование этим правом может ограничиваться законом «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций» в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц. По нормам этого закона единственным условием для проведения мирных акций является предварительное получение разрешения от местного исполнительного органа власти. Но и это разрешение требуется только лишь при проведении собраний или митингов в общественных местах, а в закрытых помещениях никаких ограничений или условий нет. Установленный законодательством порядок необходим для обеспечения общественного порядка, защиты граждан от каких-либо посягательств, а также массовых нарушений общественного порядка, которые могут возникнуть в результате неуправляемой акции», — пояснил представитель МВД.

Между тем, как сообщали казахстанские СМИ, местные исполнительные органы Алма-Аты, Уральска, Астаны и Атырау уже отказали инициативным группам в проведении митингов 21 мая. Как пояснили власти Уральска, отказ связан с тем, что на городской площади, где планировалось провести митинг, расположено учебное заведение. В Астане отказ был мотивирован «несоответствием места проведения митинга местам, отведенным для этих целей решением Маслихата (местного выборного органа).

Напомним, первая волна акций протеста прокатилась по Казахстану в конце апреля. Поводом для народного недовольства послужили поправки в Земельный кодекс страны, согласно которым иностранным гражданам дается право аренды земельных участков сельхозназначения на срок до 25 лет.

Первый митинг прошел 24 апреля в Атырау. Причем митингующие выступали не против аренды, а против продажи земли иностранцам. В тот же день президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с разъяснением: землю иностранцам продавать не будут.

Однако личные заверения главы государства успеха не возымели. 27 апреля прошли еще два несанкционированных митинга, в Семипалатинске и Актюбинске, с той же самой повесткой.

29 апреля в Алма-Ате полицейскими были задержаны участники инициативной группы, которые намеревались провести пресс-конференцию о подаче заявки на проведение акции протеста на 7 мая.

1 мая против аренды земли иностранцами выступили жители городов Жанаозен и Кзыл-Орда. А вечером того же дня небольшой стихийный митинг состоялся в Алма-Ате.

5 мая Назарбаев на расширенном совещании в Астане объявил о моратории на введение поправок в земельное законодательство — тех самых, что послужили причиной выхода людей на акции протеста. Кроме того, президент освободил от занимаемых должностей министра национальной экономики Ерболата Досаева и его заместителя Каирбека Ускенбаева, а также министра сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова за то, что они провалили работу по разъяснению новых норм земельного законодательства.

Кроме того, Назарбаев распорядился создать в стране Министерство информации и коммуникаций для обеспечения информационной политики в стране, которое возглавил личный пресс-секретарь президента Даурен Абаев.

Помимо этого, по указу главы государства в стране была создана специальная Земельная комиссия, в состав которой вошли 75 человек — известные в стране общественные деятели, депутаты парламента, представители интеллигенции и т. д. Основной целью создания комиссии является обсуждение и разъяснение норм Земельного законодательства населению.

14 мая прошло первое заседание комиссии. Новый министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов на этом заседании сообщил, что общая площадь Казахстана составляет 272 миллиона гектаров, из которых 100,8 млн га являются землями сельхозназначения.

При этом Мырзахметов отметил, что за последние 10 лет только 8 млн гектаров были введены в сельскохозяйственный оборот.

16 мая министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов обратился к населению республики с призывом не участвовать в митингах, запланированных на 21 мая.

«Я думаю, что для того, чтобы проводить митинги, все вопросы уже сняты. Работает государственная комиссия, все обсуждается. Для митинга нет необходимости», — заявил глава МВД.

Между тем в социальных сетях ежедневно появляется информация о задержании в разных регионах активистов и общественных деятелей, которые могут вывести людей на митинги. Как отмечается в сообщениях, с задержанными проводятся профилактические беседы и делаются внушения о том, что митинги стране противопоказаны.