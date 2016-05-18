Севастополь, 18 мая, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Законодательное собрание Севастополя работает над проектом регионального закона о референдуме. Предполагается, что одним из вопросов, вынесенных на первый севастопольский референдум, станет обсуждение закона о символах города — о гербе и флаге. Об этом на пресс-конференции 18 мая заявила и.о. председателя законодательного органа Екатерина Алтабаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alexostrov Крым. Севастополь

Она отметила, что кроме законодательной базы, для проведения референдума следует провести организационную работу и определить финансирование. «Предполагаю, что в эту сессию, до середины июля — мы рассмотрим законопроект о референдуме. Закон будет обязательно. Как будут решены организационные и финансовые вопросы — это нужно обсуждать с органами исполнительной власти».

Алтабаева полагает, что первой темой референдума должно стать обсуждение закона «О гербе и флаге города Севастополя», который был снят его автором, депутатом Александром Ковшарем после отрицательной реакции городской общественности.

Деятели культуры и искусства, историки, научные работники Севастополя высказались против замены ныне действующего герба с изображением символов двух оборон города-героя — Памятника затопленным кораблям и Медали «Золотая Звезда» — на вариант, за основу которого взята монархическая геральдика 1893 года.

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«Вопрос настолько болезненно и эмоционально воспринимается жителями Севастополя, что нужно дать возможность именно жителям города ответить на вопрос: какой греб он видят в качестве герба Севастополя и какой флаг по их мнению, должен быть флагом Севастополя», — сказала Алтабаева.

Ранее сообщалось, что городской референдум может пройти осенью 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, другой вопрос, который предлагалось вынести на референдум — о лишении экс-президента Украины Леонида Кучмы звания почетного жителя Севастополя.

Предложение возникло в ходе обсуждения законопроекта «О почетном гражданине города Севастополя». Документ предусматривает возможность лишение звания почетного гражданина Севастополя. Вице-спикер парламента Александр Кулагин отметил, что «законодательное собрание не должно брать на себя такую ответственность, как лишение звания почетного гражданина», однако «вопрос может стать предметом рассмотрения референдума Севастополя».