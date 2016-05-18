Москва, 18 мая, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Вопрос об экстрадиции Надежды Савченко на Украину необходимо решать без спешки, с соблюдением всех необходимых процедур — должны быть просчитаны все возможные последствия решения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

«Нет сомнений, что Савченко буквально тут же после возвращения на родину выйдет на свободу. Соответствующий указ президента Украины о помиловании не заставит себя ждать», — отмечает парламентарий.

«Надо быть готовым и к тому, что Украина, формально признав приговор российского суда в отношении Савченко (в ином случае о ее экстрадиции не может быть и речи), не оставит попыток путем подключения различных международных инстанций оспорить это приговор. Хотя, согласно Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, только государство вынесения приговора имеет право принимать решения по любому ходатайству о его пересмотре», — говорит сенатор.

Россия может закрыть на все это глаза только в том случае, если Украина в свою очередь передаст России незаконно приговоренных к 14 годам лишения свободы граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева, заключил Клинцевич.

Украинский Минюст заявил, что направил в Россию документы как по Савченко, так и по другим заключенным, отметив, что контакты с российской стороной идут только в рамках конвенции 1983 года.

Российский суд приговорил Савченко к 22 годам колонии, признав ее виновной в гибели журналистов ВГТРК в Донбассе в июне 2014 года при обстреле, который она корректировала. Сама Савченко вины не признает.