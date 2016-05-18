Рига, 18 мая, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В первом квартале 2016 года в Латвии было 101,6 тыс. безработных, или 10,3% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем за тот же период 2015 года, сообщает LETA со ссылкой на данные Центрального статистического управления.

Бен Шан. Безработные. 1938

Так, по сравнению с четвертым кварталом 2015 года уровень безработицы вырос на 0,5 процентного пункта. Число безработных в течение года увеличилось на тысячу человек, а по сравнению с четвертым кварталом 2015 года — на 3,5 тысячи.

В первом квартале 2016 года 45,5% безработных составляли люди, которые не могли найти работы 12 месяцев и дольше. В течение года удельный вес таких безработных вырос на 1,8 процентного пункта, а по сравнению с четвертым кварталом 2015 года — на 0,8 процентного пункта. С ростом общего числа безработных увеличилось и число тех, кто не может найти работу в течение длительного времени — с 44 тысяч в первом квартале 2015 года до 46,2 тысячи в первом квартале 2016 года.

Среди молодежи безработица в первом квартале 2016 года составила 15%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем год назад. Из всех безработных 11,8 тысячи, или 11,6% безработных были молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, аналитики банка Swedbank понизили прогноз роста латвийской экономики на 2016 год с 3,3% до 3%, а прогноз на 2017 год оставлен в размере 3%. Аналитики заявляют, что в создании новых рабочих мест наблюдается стагнация, и в ближайшие два года существенного роста занятости ожидать не приходится. Рост экономики выглядит слишком медленным, чтобы предприятия стали существенно наращивать численность персонала — умеренный рост спроса им удается удовлетворять главным образом за счет роста производительности.

Напомним, трудоспособное население Латвии каждый год сокращается на 20 тысяч человек, которые эмигрируют в поисках работы и лучшей жизни. Отток из страны людей, является одной из причин периодического статистического уменьшения нуждающихся и безработных.