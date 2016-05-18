Несмотря на миграцию, безработных в Латвии становится больше
Рига, 18 мая, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В первом квартале 2016 года в Латвии было 101,6 тыс. безработных, или 10,3% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем за тот же период 2015 года, сообщает LETA со ссылкой на данные Центрального статистического управления.
Так, по сравнению с четвертым кварталом 2015 года уровень безработицы вырос на 0,5 процентного пункта. Число безработных в течение года увеличилось на тысячу человек, а по сравнению с четвертым кварталом 2015 года — на 3,5 тысячи.
В первом квартале 2016 года 45,5% безработных составляли люди, которые не могли найти работы 12 месяцев и дольше. В течение года удельный вес таких безработных вырос на 1,8 процентного пункта, а по сравнению с четвертым кварталом 2015 года — на 0,8 процентного пункта. С ростом общего числа безработных увеличилось и число тех, кто не может найти работу в течение длительного времени — с 44 тысяч в первом квартале 2015 года до 46,2 тысячи в первом квартале 2016 года.
Среди молодежи безработица в первом квартале 2016 года составила 15%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем год назад. Из всех безработных 11,8 тысячи, или 11,6% безработных были молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, аналитики банка Swedbank понизили прогноз роста латвийской экономики на 2016 год с 3,3% до 3%, а прогноз на 2017 год оставлен в размере 3%. Аналитики заявляют, что в создании новых рабочих мест наблюдается стагнация, и в ближайшие два года существенного роста занятости ожидать не приходится. Рост экономики выглядит слишком медленным, чтобы предприятия стали существенно наращивать численность персонала — умеренный рост спроса им удается удовлетворять главным образом за счет роста производительности.
Напомним, трудоспособное население Латвии каждый год сокращается на 20 тысяч человек, которые эмигрируют в поисках работы и лучшей жизни. Отток из страны людей, является одной из причин периодического статистического уменьшения нуждающихся и безработных.