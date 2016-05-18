Киев, 18 мая, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» получила от «Газпрома» предложение заплатить 0,67 млрд долларов за газ, который российская компания поставила в Донбасс за период с февраля 2015 года по апрель 2016 года, однако делать этого не собирается.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы «Нафтогаза», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Компания не покупает газ у «Газпрома» с ноября 2015 года, а до этого импортировала газ через пункты входа в ГТС на подконтрольной Украине территории. Все купленные «Нафтогазом» объемы газа учтены сторонами и оплачены… Компания ожидает, что решение по всем взаимным требованиям по существующим между «Нафтогазом» и «Газпромом» контрактам вынесет арбитраж», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что «Нафтогаз» не принимает газ по контракту с «Газпромом» на газоизмерительных станциях (ГИС) Прохоровка и Платово. «Данные о поставках газа через указанные ГИС не могут использоваться при подготовке актов сдачи-приемки природного газа и, соответственно, объемы этого газа не подлежат оплате «Нафтогазом», — отмечается в заявлении.