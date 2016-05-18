Ростов-на-Дону, 18 мая, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Находясь с рабочим визитом в Ростове-на-Дону, Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг передачи здания кукольного театра Ростовской-на-Дону епархии. По словам детского обсудсмена, опережать события не стоит, тем более, что правовую оценку совершения «сделки» даст прокуратура, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

rgtk.ru Петрушка

«Здесь надо серьезно посмотреть документы. Сейчас идет прокурорская проверка. Давайте дождемся её результатов. Надо разбираться в правовых основаниях, пусть прокуратура скажет своё мнение, ведь она — орган, который следит за соблюдением законов», — сказал Астахов.

Губернатор Василий Голубев также высказался по данному вопросу. Глава региона подчеркнул: «Никаких скоропалительных решений по этому вопросу не будет. Детей мы трогать не собираемся».

Напомним, что с инициативой о проведении проверки сотрудниками надзорного ведомства обратилась в региональную прокуратуру детский омбудсмен Ростовской области Ирина Черкасова. По её мнению, результаты проверки покажут, законна ли передача здания театра кукол в собственность Ростовской-на-Дону епархии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Ростовской области уже не один год пытаются оставить театральную труппу в здании, расположенном в доме №46 по переулку Университетскому. Петиции подписывают тысячи неравнодушных людей. По решению областных властей здание театра кукол должно перейти в собственность Ростовской-на-Дону-епархии и переехать в другое здание до 30 октября 2019 года. Но пока подходящего помещения так и не нашли.

Авторы безуспешно пытались найти отклик у патриарха Кирилла. Тем временем, уже известно, что вместо театра кукол Ростовская-на-Дону епархия хочет разместить в стенах здания музей церковных артефактов.

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