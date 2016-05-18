Рига, 18 мая, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Министерство финансов Латвии передало для межведомственного согласования поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), предусматривающие облегчение налогового администрирования и порядка применения нулевой процентной ставки НДС на поставки в страну горючего для посольства США и его дипломатических и консульских агентов, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Топливо

Официальная цель законопроекта — уточнить применение закона о НДС, поощряя добровольную его уплату, и облегчить администрирование НДС, снижая риск его неуплаты, а также обеспечить выполнение в Латвии дополнительного соглашения к Парижскому протоколу, упорядочить нормативы НДС в отношении порядка применения его нулевой ставки к поставкам в Латвию горючего для посольства США и его дипломатических и консульских агентов.

Указанная норма не распространяется на услуги, полученные плательщиками НДС из других стран, или плательщиками НДС из третьих стран или третьих территорий, место внесения которого определяется согласно закону о НДС.

Минфин также предлагает установить, что нулевая ставка НДС в порядке, установленном правительством, применяется к поставкам и услугам, оказанным внутри Латвии членам персонала штаба Сил союзников и их иждивенцам в магазине этого штаба — в соответствии с условиям и ограничениями дополнительного соглашения к Парижскому протоколу, а также к поставкам горючего, поставленного в Латвию посольству США, его дипломатическим и консульским агентам и административно-техническому персоналу.

Минфин сообщает, что освобождение от уплаты НДС для посольства США, его дипломатических и консульских агентов производится в соответствии с условиями договора о дружбе, торговых и консульских правах между Латвией и США.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, дислоцированным в Латвии американским военнослужащим предоставят особый статус, который может быть определен двусторонним договором сотрудничества в области обороны между Латвией и США. Об этом шла речь на закрытом заседании правительства Латвии. Текст проекта договора будет предложен США, а для его согласования в Министерстве обороны Латвии сформируют рабочую группу.

Как заявил пресс-секретарь Минобороны Янис Гарисонс, «практика США является такой, что в случае, если их военнослужащие в какой-либо стране находятся долгое время, заключается отдельный договор о статусе вооруженных сил, их юрисдикции и для облегчения налогов. Например, для возможности открытия на территории военной базы безналоговых магазинов».