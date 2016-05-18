Киев, 18 мая, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В Киеве ограбили квартиру немецкого наблюдателя ОБСЕ, гражданина Германии, который в настоящий момент работает на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наблюдатели ОБСЕ

Полиция начала расследовать ограбление, сообщила «Украинским новостям» пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

«По факту ограбления квартиры начато уголовное производство. Была украдена незначительная сумма средств», — сказала она. Полиция принимает меры по поиску злоумышленников. Другие подробности спикер ведомства не сообщила.

Накануне Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер сообщил, что организация планирует увеличить численность наблюдателей на Украине.

«На сегодняшний день у нас есть 700 человек, из которых 530 — на востоке. Мы планируем набрать еще 100, чтобы у нас было 800 наблюдателей», — сказал он.

При этом Заньер отметил, что действия на Украине — «дорогостоящая операция для ОБСЕ», по его подсчетам, миссия обходится примерно в 100 млн евро в год.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент Киев проводит активные переговоры с «западными партнерами» относительно размещения в Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ.