Москва, 18 мая, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий корректировку сроков внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 — 2019 годов, Госдума приняла во втором чтении передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Законопроект был инициирован главой комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андреем Макаровым («Единая Россия») в связи с выборами депутатов Госдумы VII созыва, намеченных на 18 сентября 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно законопроекту, правительство РФ вносит в Госдуму проект федерального бюджета на 2017−2019 годы не позднее 1 ноября 2016 года. Предполагается, что ЦБ РФ не позднее 1 ноября 2016 года представляет в Госдуму проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Предварительно этот документ направляется президенту и правительству РФ.

Законопроектом также предполагается, что Госдума рассмотрит закон об исполнении федерального бюджета за 2015 год до рассмотрения в первом чтении проекта бюджета на 2017−2019 годы.

Сроки внесения в региональные заксобрания проектов бюджетов субъектов РФ устанавливаются региональными законами, а сроки внесения проектов местных бюджетов — правовым актом представительного органа муниципального образования самостоятельно. Законопроект также приостанавливает до 1 января 2017 года действие «бюджетных правил», регулирующих величину общего объема федерального бюджета.

Предложения правительства по изменению бюджетной росписи будет рассматривать комиссия Федерального Собрания. Макаров сообщил, что ко второму чтению в законопроекте прописаны процедуры парламентского контроля над бюджетным процессом. «Помимо тех вопросов, которые связаны с работой в 2016 году, в том числе и в предвыборный период, когда Госдума функционировать не будет, мы предложили механизм парламентского контроля. Все расходы, которые будут осуществляться, изменяя их в той или иной степени, должны будут проходить процедуру парламентского контроля», — подчеркнул Макаров."Для этого создается специальная парламентская комиссия — комиссия Федерального Собрания, которая будет рассматривать все предложения правительства и принимать (решение) либо о согласии на эти расходы, либо о том, что это необходимо внести на рассмотрение пленарного заседания Госдумы. В этом случае, если такое решение будет принято, парламент должен будет собраться на внеочередное заседание в течение одной недели», — пояснил глава комитета.

Все эти изменения действовать будут только до 1 ноября 2016 года, отметил Макаров.