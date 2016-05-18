Москва, 18 мая, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Виталий Мутко выразил удивление, что в Министерстве юстиции США приступят к расследованию в отношении российской антидопинговой системы.

superkarate.ru Допинг

Ранее издание The New York Times со ссылкой на собственные источники опубликовало данные о начале в США специального расследования из-за заявлений о применении допинга среди российских спортсменов.

«Но вызывает удивление, что американское правосудие занялось именно Россией», — цитирует министра спорта ТАСС. Мутко добавил, что во всем мире количество нарушений правил применения допинга достигает тысячи, о чем свидетельствуют и данные Всемирного антидопингового агентства (WADA), и все эти случаи также могли бы привлечь внимание.

Виталий Мутко порекомендовал Соединенным Штатам лучше внимательнее присмотреться к собственной национальной сборной. «Там тоже все обстоит не безоблачно», — отметил он.