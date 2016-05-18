Москва, 18 мая, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Российский адвокат Николай Полозов, защищающий интересы осуждённой в России на 22 года украинской диверсантки Надежды Савченко, назвал срок её возвращения на Украину: потребуется ещё полгода. Об этом адвокат сообщил в интервью «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Возвращение на Украину

Полозов прокомментировал заявление, которое сегодня, 18 мая, сделал главы Минюста РФ Александра Коновалова, сообщивший, что в ведомство поступил пакет документов от ФСИН по делу Савченко.

«Оглашение этого факта — показатель того, что процедура оборота документов между ведомствами Украины и России, а также внутри РФ идет. Но медленно, это может занять около полугода», — пояснил Полозов.

Адвокат пояснил, что Минюст Украины передал российскому ведомству пакет документов по Савченко, что соответствует Конвенции 1993 года о передаче осужденных лиц. После этого российский Минюст делегировал ФСИН РФ право собрать документы, которые необходимы для передачи заключённой. После этого весь пакет возвращается в Минюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая Коновалов заявил, что в Министерство юстиции РФ поступил запрос о передаче Савченко на Украину. Глава ведомство пояснил, что документы проходят рассмотрение.