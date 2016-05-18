Вологда, 18 мая, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Пожар, унесший жизни четверых человек, в том числе несовершеннолетнего мальчика, произошел 16 ноября минувшего года в деревне Новосерково Бабаевского района. По версии следователей, в тот день 45-летний подозреваемый Александр Зуев, его 28-летняя сожительница и трое мужчин 1974, 1987 и 1992 годов рождения распивали спиртное в частном деревянном доме.

За колючей проволокой

Как уже сообщало ИА REGNUM, во время застолья нетрезвый хозяин дома приревновал свою спутницу жизни к двум собутыльникам постарше и решил их убить. Он дождался, когда все в доме уснули, и, несмотря на присутствие несовершеннолетнего пасынка, облил прихожую дома бензином и поджег ее, тем самым отрезав путь к спасению, а сам убежал.

После ликвидации пожара и разбора завалов на месте сгоревшего дома были обнаружены тела ребенка, его матери, а также 28-летнего и 41-летнего местных жителей. 23-летнему молодому человеку удалось спастись. Он проснулся, когда на нем уже горела одежда, и выпрыгнул в окно.

Виновника пожара задержали на следующий день на трассе в 90 километрах от места ЧП.

«Ранее подозреваемый уже был судим за покушение на убийство, отбывал наказание и в 2010 году вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Дом сожителям предоставил колхоз «Колос», в котором он работал дояром, она — дояркой. Семилетний мальчик учился в школе», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК РФ по Вологодской области Наталья Летенкова.

На допросе подозреваемый полностью во всем сознался.

Областной суд признал злоумышленника виновным по пунктам «а, в, д, е» ч. 2 ст. 105 УК (умышленное причинение смерти четырем лицам, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на причинение смерти пяти лицам), а также ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

С учетом мнения гособвинителя судья приговорил Зуева к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание убийца будет в исправительной колонии особого режима