Москва, 18 мая, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Государственные музеи и выставочные залы города Москвы могут перейти на новый режим дня бесплатного посещения, заявил на заседание совета директоров музеев и выставочных залов Москвы руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский. Он отметил, что проект находится в стадии разработки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вид Манежа со стороны Воздвиженки. Литография К.Ф. Хайцмана с рисунка Э.Гертнера. Середина XIX века

«Можно сделать не один день бесплатный, а все дни. То есть можно будет посещать 30 музеев бесплатно в месяц, а не один. Это позволяет больше музеев посетить и правильно распределить тех, кто приходит», — сообщил Кибовский.

Глава департамента культуры добавил, что в проработке программы мероприятий музеев и выставочных комплексов необходимо сконцентрироваться не на количестве, а на качестве. Он отметил, что за 2015 год городские музеи посетило порядка 11,8 млн человек. «Каждую секунду московские музеи посещяют 2 человека. Каждый день открываются более 5 выставок», — сообщил Кибовский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года в музеях Москвы произошли кадровые перестановки. Так, директор московского центра музейного развития Татьяна Гафар и директор объединения «Выставочные залы Москвы» Елизавета Фокина освобождены от должностей. Два музея реорганизованы в общий комплекс с новым главой Алиной Сапрыкиной — генеральным директором музейного объединения «Музей Москвы». Как заявил глава департамента культуры Александр Кибовский, данные кадровые изменения сделаны для усовершенствования деятельности учреждений культуры.