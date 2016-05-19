Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Новый графический роман Дилана Хоррокса «Сэм Забель и волшебное перо» вышел из печати и уже поступил в книжные магазины Санкт-Петербурга. Книга выпущена питерским издательством авторских комиксов «Бумкнига», на русский язык роман перевёл Михаил Визель. Найти «Волшебное перо» можно на полках книжных бутиков «Все свободны», «Подписные издания», «28-ой», «Апельсин», в Москву и другие города книга начнет поступать в конце недели.

Издательство «Бумкнига» Экземпляр книги Дилана Хоррокса «Сэм Забель и волшебное перо»

Глубокомысленный и смешной роман Дилана Хоррокса исследует радости, опасности и моральные последствия наших фантазий. Главному герою, автору комиксов Сэму Забелю, уже за 40. Последние годы он находится в глубоком творческом кризисе и не может рисовать собственные истории. Но однажды в руки Сэму попадается загадочный старый комикс про Марс и переворачивает жизнь писателя.

Дилан Хоррокс Издательство «Бумкнига» Самый страшный секрет о комиксах. Отрывок из книги «Сэм Забель и волшебное перо»

«Эта книга не очень укладывается в наши стандартные представления о комиксе. Главный герой не подросток, а взрослый человек, у него жена, двое детей, стабильная работа, и то, что называется кризис среднего возраста. То есть это совсем не подростковая тема», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM переводчик романа Михаил Визель, — «Когда я читал и переводил книгу, невольно узнавал себя в герое. Мне кажется, что книга важна и интересна ещё и тем, что позволяет нам, русским читателям, литературным обозревателям выйти за наше привычное представление о возможностях графического романа. Сам я очень люблю этот жанр и считаю, что он занимает в русском литературном пространстве неоправданно малое место, и это место должно расширяться. Думаю, «Волшебное перо» будет интересно людям взрослым, как и все книги, которые описывают проблемы, сходные с теми, которые переживает главный герой».

Визель также рассказал об особенностях работы переводчика с графическими романами: «Здесь приходится заниматься тем, что на языке переводчиков киношных называется укладкой: они укладывают реплики так, чтобы те соответствовали длине реплик оригинальных и перевод попадал в движения губ, которые зритель видит на экране. Нечто подобное происходит в переводе графических романов: нужно следить за тем, чтобы мысль, которую нужно выразить по-русски, уложилась в то облачко, в то место, которое оставил нам оригинальный автор, и чтобы это соответствовало не только смыслу и интонации, но и визуальному воплощению реплики».

Дилан Хоррокс Издательство «Бумкнига» Художественная меланхолия. Отрывок из книги «Сэм Забель и волшебное перо»

В 2016 году книга «Волшебное перо» номинирована на премию Айснера — «Оскар» в мире комиксов. Автор Дилан Хоррокс уже однажды получал престижную награду — в 2002 году «Оскара» был удостоен его графический роман «Хиксвиль».

Дилан Хоррокс родом из Окленда (Новая Зеландия). Автор сборника историй «Незаконченное», серий комиксов «Пикль» и «Атлас». Писал сценарии серии «Бэтгёрл» для DC Comics и «Охотник: эпоха волшебства» для Vertigo.