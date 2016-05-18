Москва, 18 мая, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Культурные учреждения Москвы ведут подготовку к проведению ежегодной международной акции «Ночь в музее» 21 мая 2016 года, заявила на встрече советов директоров музеев и выставочных залов столицы директор ГБУК г. Москвы «Московский центр музейного развития» Алина Сапрыкина. По ее словам, на мероприятиях акции ожидается более 1 млн посетителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

«В этом проекте у нас участвуют 130 музеев Москвы. В этом году акция посвящена году кино», — сообщила Сапрыкина.

Она добавила, что в рамках «Ночи в музеев» свои проекты предлагают и выставочные залы, и школы, и библиотеки, и даже заводы. Среди новых участников акции — музей Парка Горького, Останкинская телебашня, ЦБ России и другие.

Сапрыкина уточнила, что всего зарегестрировано порядка 300 участников и 700 мероприятий.

Напомним, ежегодная акция «Ночь музеев» проводится с целью повышения интереса москвичей и гостей столицы к музеям. В Москве данная акция называется «Ночь в музее». В этом году программа акции впервые была сформирована по итогам голосования на сайте проекта «Активный гражданин».