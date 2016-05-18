Токио, 18 мая, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Президент Олимпийского комитета Японии Тсунекаду Такеда заявил 18 мая, что комитет планирует провести расследование того, как проводилось рассмотрение заявки, после того как появились вопросы относительно законности получения Токио права проведения игр 2020 года, сообщает Reuters.

Guilhem Vellut Японский символ Олимпиады-2020

По его словам, все причастные лица будут допрошены. «Мы учреждаем следственную группу, в которую войдут юристы со стороны», — отметил Такеда парламентскому комитету. «Мы в очередной раз опросим людей, связанных с заявкой в то время, чтобы убедиться, имеют или нет под собой основания сделанные утверждения», — добавил он.

Оппозиция сразу же ухватилась за эту тему, назвав сингапурскую компанию Black Tidings, на чей счет и поступили средства, вызвавшие подозрения в законности заявки Токио.

Журналисты информационного агентства посетили адрес регистрации компании, находящейся в пригороде Сингапура. Компания, которая предоставляла «консалтинговые» услуги на $2 млн, находится в простом жилом доме и даже не располагает зарегистрированным номером телефона.

Напомним, заявка участия Токио в Олимпийских играх 2020 привлекла к себе столько внимания, после того как британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой указывалось, что право на проведение спортивного мероприятия столица Японии выиграла с помощью взятки — $2 млн. Их перечислили на счет сына бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака, которыми — и сыном, и отцом — интересуется французское правосудие.

В свою очередь, Тсунекаду Такеда уже представал перед парламентом страны, который пытался добиться от него объяснений. Тогда чиновник не смог раскрыть содержания соглашения с сингапурской компанией, сославшись, что это конфиденциальная информация.

Нужно отметить, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ также заявил, что его правительство готово на всестороннее сотрудничество с французским правосудием.