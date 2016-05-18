Вильнюс, 18 мая, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 18 мая, провела встречу с прибывшим в страну президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщили ИА REGNUM в канцелярии главы Литвы. Йоханнис прибыл с государственным визитом в год 25-летия установления дипломатических отношений между странами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТОвская защита

Президенты Литвы и Румынии обсудили двусторонние отношения, меры по преодолению охватившего ЕС миграционного кризиса, укрепление энергетической безопасности и энергетического союза ЕС. Особое внимание во время встречи уделено вопросам укрепления обороны и подготовке к предстоящему саммиту НАТО в Варшаве.

«Литва и Румыния — искренние друзья, надежные партнеры по ЕС и союзники по НАТО. Сегодня нас объединяет общий интерес — укрепление обороны восточной границы НАТО. У нас непредсказуемое соседство, мы сталкиваемся с агрессивными провокациями со стороны России, поэтому мы очень хорошо понимаем реальные угрозы безопасности наших стран и наших народов», — сказала Грибаускайте.

В Варшаве Литва и Румыния будут добиваться увеличения военных сил НАТО вдоль всей восточной границы альянса, размещения в регионе передовых сил НАТО — по многонациональному батальону союзнических сил в Литве, Латвии и Эстонии и военной техники в Прибалтийских странах и Польше, которой было бы достаточно для обеспечения целой бригады, подчеркнули в пресс-службе президента Литвы. Кроме того у НАТО попросят принять меры, «которые были бы направлены на предотвращение возможной военной изоляции регионов Балтийского и Черного морей».

Грибаускайте также подчеркнула, что действия США по укреплению противоракетной обороны ЕС и открытие в Румынии первой базы ПРО — части противоракетного щита, «являются очень важным шагом в плане повышения трансатлантической безопасности».