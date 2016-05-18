Псков, 18 мая, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В Псковской области с начала нынешнего пожароопасного сезона, который был открыт 5 мая, зафиксировано 237 палов травы и 32 лесных пожара на площади 41 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, силами лесничеств и Главного управления МЧС России по Псковской области в 2016 году не допущено перехода палов травы на земли лесного фонда.

Алексей Куденко Пожар в лесу

Наивысший, пятый класс пожарной опасности объявлен практически во всех районах Псковской области. С 13 мая особый противопожарный режим в лесах введен в Псковском районе. Запрет на посещение лесов планируют ввести и в Опочецком и Струго-Красненском районах. «До конца недели во всех районах должен быть объявлен особый противопожарный режим», — отметили в пресс-службе.

Среди возникших проблем власти называют труднодоступность мест возгорания, в связи с чем замедляется локализация пожаров, иногда теряется до 12 часов. Администрация Псковской области в настоящий момент прорабатывает вопрос о создании послойной оцифрованной карты региона, наличие которой позволит значительно ускорить оперативность тушения лесных пожаров.