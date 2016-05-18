Ростов-на-Дону, 18 мая, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Зоопарк Ростова-на-Дону всё-таки повышает стоимость входа. Просмотр обитателей зверинца обойдется впредь в два раза дороже независимо от того, в какой день и какое время года пришёл посетитель. Изменение цен произойдёт завтра, 19 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе зоопарка.

zoopark-rostov.ru Карликовый бегемот

Теперь входной билет взрослому обойдется в 200 рублей, ребенку до 10 лет — 100 рублей. Сотрудники ростовского зоопарка отмечают, что для детей в возрасте до пяти лет вход бесплатный.

Напомним, что вопрос повышения стоимости входного билета в ростовский зоопарк обсуждался еще осенью прошлого года. В течение многих лет цена прохода по будням составляла 80 рублей для взрослых и 40 рублей для детей, в выходные дни — 100 и 50 рублей соответственно. Прибыль, полученная от продажи билетов, направляется на обустройство среды обитания для животных, закупку кормов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в зоопарке произошла трагедия. От щедрых посетителей зубр по кличке Муравей получил смертельную дозу «человеческих» угощений. Организм животного не смог справиться с огромным количеством вредной еды. Поэтому сотрудники зоопарка настоятельно просят посетителей не кормить обитателей.