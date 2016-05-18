Оренбург, 18 мая, 2016, 15:29 — ИА Регнум. В Оренбурге в суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Чехова Московской области Ивана Солодовникова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

Joe The Goat Farmer Мешки денег

По версии следствия, Солодовников в период с июня 2012 по июль 2013 года организовал преступную схему по выводу за рубеж российского капитала. В оренбургском ипотечном коммерческом банке от имени специально созданного ООО «Коммершел Групп» он приобрел валюту на сумму около 67 млн долларов США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации составляло свыше 2 млрд рублей.

На основании изготовленных подложных товарно-транспортных документов поэтапно денежные средства под видом оплаты за поставку строительных материалов были перечислены на счет нерезидента Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии. В итоге в Россию не поступили ни товар, ни финансовые средства.

Поскольку репатриации денежных средств не произошло, возбудили уголовное дело. По словам представителя прокуратуры, это уникальный случай правоприменительной практики Оренбуржья.

Ольга Аникеева отметила, что фирма «Коммершел Групп» была зарегистрирована по ул. Советской в Оренбурге в апреле 2012 года, а через два месяца после ее создания на счет организации поступила крупная сумма — 67 млн долларов. Следственные органы устанавливают источники поступления на счет российской юридической фирмы крупной денежной суммы.