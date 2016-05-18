Саратов, 18 мая, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Поисковики военно-патриотического клуба «Факел» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43 им Г.К. Жуковского» в Курске ведут активную работу по сбору информации о 309-ой стрелковой дивизии, которая была сформирована в июле 1941 года в Курске, а в октябре 1941-го погибла практически полностью под Ельней Смоленской области. В составе этой дивизии сражался саратовец Петр Павлович Корнев 1906 года рождения, женатый на Клавдии Афанасьевне Трушиной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Солдат в плащ-палатке (фрагмент). Александр Дейнека. 1942

Поисковики собирают материал о забытой 309-ой стрелковой дивизии и ее героях, чтобы увековечить имена погибших на мемориальных плитах в Курске и Смоленской области.

«Если у Вас есть какая-либо информация о Петре Корневе, просьба сообщить по телефону 26−42−86, 27−88−20 или электронной почте pr@admsaratov.ru», обращаются поисковики.