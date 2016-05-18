Москва, 18 мая, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова объявила 18 мая о завершении своей спортивной карьеры, сообщает «Р-Спорт».

Волейбольный мяч

По ее словам, решение принято из-за состояния здоровья. «Оно далось нелегко», — сказала спортсменка.

Ранее в составе сборной России по волейболу Гамова стала двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратным чемпионом Европы и мира, победительницей Гран-при. Титул чемпионки России она завоевывала 11 раз.