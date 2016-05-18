Варшава, 18 мая, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Сегодня утром, 18 мая, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) пришли с обыском в дома активистов, известных своей критикой внешней политики нынешних и прошлых властей III Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Контрразведка

Об этом заявил польский журналист и политик Конрад Ренкас. По его словам, агенты госбезопасности потребовали от членов независимых организаций документы и электронные носители информации. По некоторым данным, также был задержан председатель польской партии Zmiana Матеуш Пискорский.

«Это действие, которое мы считаем одной из форм политических репрессий и запугиванием всех тех, кто имеет отличные от провластных видения польской внешней, внутренней и социально-экономической политики», — сказал Ренкас.

Он сообщил, что члены организаций, чьи дома были обысканы сотрудниками ABW, собираются подать жалобы и обратиться в судебные органы, и добавил: «Мы не будем молчать, мы не будем пугаться — наша деятельность всегда и на первое место ставит польские интересы и обязанность их защищать».

«Но я ждал, что правительство и спецслужбы захотят «добиться исторического успеха» и предпринять превентивные аресты только перед самим июльским саммитом НАТО», — сыронизировал польский политик.