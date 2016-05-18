Брюссель, 18 мая, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс принял решение об укреплении обороны своего восточного фланга, для чего в странах Восточной Европы будут размещены батальоны НАТО.

nato.int Генеральный секретарь НАТО на открытии военной базы в Румынии

По его словам, решение о размещении нескольких дополнительных батальонов принято, однако пока непонятна их численность и места дислокации. Эти вопросы будут обсуждаться 19 мая на министерской встрече, сказал Столтенберг в эфире телеканала NRK.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось первое за два года заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов. Встреча организована по инициативе альянса под председательством Йенса Столтенберга. Россию на встрече представлял постпред при НАТО Александр Грушко.

Грушко назвал действия альянса противоречащими «логике и принципам основополагающего акта» об отношениях НАТО и России. Поводом для такой оценки стало увеличение военной мощи Североатлантического альянса в странах Восточной Европы.