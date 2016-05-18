Брянск, 18 мая, 2016, 15:15 — ИА Регнум. В Брянской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» из-за смерти ребенка в утробе матери на девятом месяце беременности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области, судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок умер из-за ошибок врачей.

Беременная женщина

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры города Дятьково, где и произошла трагедия. В ведомство обратилась местная жительница, которая, будучи на девятом месяце беременности, в мае 2015 года была госпитализирована в районную больницу. Женщина считала, что ее ребенок умер из-за ошибок врачей.

В рамках проверки была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что врачи недооценили состояние плода, не проконтролировали его состояние, не провели необходимую терапию, а также допустили еще несколько ошибок.

«В результате небрежного отношения медицинского персонала больницы к своим должностным обязанностям пациентке была оказана некачественная медицинская помощь, что спустя два дня привело к внутриутробной гибели плода», — говорится в сообщении прокуратуры.

Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.