Санкт-Петербург, 18 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области сегодня, 18 мая, приняли в трех чтениях изменения в закон о взносах на капремонт, предполагающие льготы на уплату взносов для пожилых людей старше 70 и 80 лет, сняв ограничения для льготников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт

Ранее законопроект, принятый в регионе в феврале этого года, давал право на выплаты только пенсионерам, не получавшим аналогичных мер социальной поддержки на услуги ЖКХ по другим законам. Однако выяснилось, что размер уже предоставляемых компенсаций оказался меньше того, что получат пенсионеры по новым поправкам.

«Поправки снимают ограничения возможности получения выплаты на одном основании», — пояснила глава комитета по социальной защите населения Людмила Нещадим.

Напомним, законопроект распространяется на пожилых людей старше 70 и 80 лет, проживающих в одиночестве или вместе с пожилыми супругами. Первым полагается скидка в 50% при оплате взносов на капремонт, вторым — 100%.

Ежемесячная выплата носит заявительный характер и предоставляется в качестве единовременной денежной компенсации. Теперь размер доплаты будет определяться разницей между размером компенсации, установленной новым законом, и компенсацией, получаемой по иным основаниям.

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Отметим, что максимальный размер компенсации рассчитывается исходя не из фактической площади, а из норматива, который для одного человека составляет 33 кв. метра. Так, для 70-летних пенсионеров размер компенсации составит 91,58 рублей, для 80-летних — 183,15 рублей.

На эти цели из бюджета будет выделено 106 млн рублей. Заявления на выплату принимаются уже с 25 апреля.