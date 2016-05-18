Москва, 18 мая, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Громкое заявление президента Международного Олимпийского Комитета (МОК) Томаса Баха поставило под сомнение участие всей олимпийской сборной РФ в летней Олимпиаде Рио-2016. Допинговый скандал вокруг русских спортсменов стал возможен благодаря … бегству из страны ряда чиновников российских антидопинговых структур. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и бывший сотрудник российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов, уклоняясь от ответственности в России, за океаном изменили свой статус подозреваемых на статус обличителей. Их показания легли в основу обвинений против всех российских спортсменов.

Иллюстрация pikabu.ru Олимпийские кольца

После заявлений Родченкова ставится под сомнение все триумфальное выступление российской сборной на играх Сочи-2014. Однако попытки помешать России провести Олимпийские игры начались задолго до их начала. Главными застрельщиками идеи зимней Олимпиады в субтропическом Сочи стали международные экологи и их российские сателлиты. Единым фронтом против Сочи-2014 выступили Всемирный Фонд Дикой Природы (WWF России), Гринпис России и финансируемая ими «Экологическая вахта по Северному Кавказа» (Эковахта). Дополнительно, для увеличения давления были привлечены Социально-экологический союз (МСОЭС) и Союз охраны природы Германии (NABU).

Еще на стадии рассмотрения заявки России в 2006 году под предлогом защиты природы экологи заявляли: «Мы надеемся, что Олимпийский комитет не допустит проведения Олимпийских игр в г. Сочи». По словам одного из руководителей «Гринпис России» Михаила Крейндлина, «под удар будет поставлен не только имидж России, но и Международного Олимпийского Комитета, что может повлечь за собой отмену решения о проведении Олимпийских игр 2014 года в Сочи». Однако сорвать Олимпиаду не получилось.

Но экологи не отступили и после всероссийского праздника победы на Олимпийских играх. Сразу же началась борьба за наследие Олимпиады. Любое развитие территории Сочи и Красной Поляны рассматривалось как недопустимое. Более того, в прошлом году WWF России призвал международные спортивные организации отказаться от проведения и поддержки мероприятий в горнолыжных комплексах «Лаура» и «Роза Хутор». Глава WWF России Игорь Честин активно выступал с идей бойкота уже после введения против России пакета экономических санкций. В октябре 2015 года требование о бойкоте было передано из головного офиса WWF в Швейцарии в офис президента МОК, который также находится в Швейцарии. И спустя 7 месяцев президент МОК заявил об отлучении российских спортсменов от участия в летней Олимпиаде.

Российские экологи неоднократно заявляли, что их зарубежные коллеги заняли, по их мнению, антироссийскую позицию. Так, по словам главы движения «Зеленый век» Владимира Семенова, «к сожалению, многие наши зарубежные коллеги из «Гринпис» и WWF ведут себя не как партнеры, а наоборот — как заклятые друзья. Они получают внутреннюю информацию Минприроды и используют ее для критики важнейших инфраструктурных проектов государства». По данным сопредседателя Экологической палаты России Вадима Петрова, «большая часть экологических проектов в России финансируются из-за рубежа и имеют яркий негативный оттенок».