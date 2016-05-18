Москва, 18 мая, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Специалисты российского поискового сервиса «Яндекс» накануне Международного дня музеев проанализировали запросы пользователей, содержащие ключевые слова, и определили самые популярные у граждан РФ музеи, сообщает пресс-служба компании.

Александр Дейнека. Встреча с прекрасным (фрагмент). 1960

Изучались запросы со словами «музей», «галерея», «кремль» и тому подобными. Чаще всего в запросах по музеям упоминался Санкт-Петербург, на втором месте — Москва, на третьем — Нижний Новгород.

Среди музеев в поиске самым популярным стал Московский Кремль, на втором месте — Эрмитаж. Замыкает тройку лидеров Третьяковская галерея. В целом, кремлей в различных городах России касается 40% запросов.