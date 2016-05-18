Рыбинск, Ярославская область, 18 мая, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Правление департамента энергетики и регулирование тарифов Ярославской области не приняло решение о повышении стоимости проезда в Рыбинске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте. Решение отложено на более поздний срок.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагалось с 1 июня повысить стоимость проезда в автобусе с 18 до 20 рублей, в троллейбусе с 16 до 18 рублей, а в маршрутных такси с 22 до 24 рублей.

Расчеты по автобусу и троллейбусу не вызвали возражения в регулирующем органе, а вот к консенсусу по стоимости проезда в маршрутках власти и перевозчики разошлись. По расчетам транспортных организаций, цена поездки должна составлять 29 рублей 5 копеек, по расчетам департамента энергетики и регулирования тарифов — 23 рубля 68 копеек.

Правление департамента решило перенести рассмотрение этого вопроса на более поздний срок. Представители администрации Рыбинска предложили в таком случае отложить решение и по тарифам на автобус и троллейбус, чтобы повышение стоимости произошло одномоментно. Пока дата повторного рассмотрения вопроса не назначена.

Пока же власти Рыбинска приняли решение поднять стоимость льготного проездного. Его цена увеличится с 300 до 400 рублей с 1 июня — сообщили ИА REGNUM в администрации города.