Екатеринбург, 18 мая, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Численность населения Свердловской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам 2015 года увеличилась до 9,7% от общей численности населения региона. В 2014 году на Среднем Урале было 8,3% населения с низкими доходами. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловскстата корреспонденту ИА REGNUM.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

По предварительным данным, 420,9 тысяч свердловчан в 2015 году имеют доходы ниже прожиточного минимума, тогда как по уточнённым данным за 2014 год число бедных в регионе составляло 356,7 тысяч человек. Средний прожиточный минимум в Свердловской области составляет 9675 рублей

Однако по предварительным данным регионального статистического ведомства общий уровень денежных доходов за 2015 год у свердловчан вырос по отношению к 2014 году. В прошлом году совокупный доход жителей Среднего Урала составил 1809,5 миллиардов рублей и это на 8,4% больше чем в позапрошлом. Средний доход на жителя региона составил в 2015 году 34 835 рублей. Также в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 11,4% возросли и денежные расходы свердловчан.

Специалисты регионального статистического ведомства отмечают снижение расходов свердловчан в 2015 году на 7,3% включенных в минимальный набор продуктов питания. Жители Среднего Урала стали меньше покупать говядину, молоко, яйца и подсолнечное масло. Очень сильно снизилась покупательная способность по таким продуктам как рыба и сахар. Почти на том же уровне, что и в 2014 году свердловчане закупали в 2015 сливочное масло, хлеб, муку и макароны. Из всего минимального набора продуктов питания жители Среднего Урала стали больше покупать только картофель.