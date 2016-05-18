Москва, 18 мая, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по финрынку одобрил ряд принципиальных поправок ко второму чтению законопроекта об ограничении коллекторской деятельности и защите прав должников, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Как сообщил глава комитета Николай Гончар («Единая Россия»), окончательное решение комитета по законопроекту будет принято 19 мая письменным голосованием с помощью опросного листа.

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Говоря о принципиальных поправках, Гончар подчеркнул, что, согласно позиции рабочей группы по законопроекту, его нормы будут распространяться только на заемщиков-физлиц. «На индивидуальных предпринимателей этот законопроект, эти ограничения во взаимоотношениях с профессиональными взыскателями распространяться не будут. То есть эти нормы будут действовать в отношении потребительских кредитов», — сообщил он.

Также в название законопроекта будет внесена поправка: он будет называться «О защите прав и интересов физлиц при востребовании просроченной задолженности». «Не вообще долгов, а именно просроченной задолженности», — подчеркнул Гончар.

Также определены сроки, по истечении которых должник праве прекратить взаимоотношения с взыскателем. «Наступает просроченная задолженность, проходит 4 месяца, предусматривается, что через 4 месяца заемщик праве прекратить взаимоотношения со взыскателем. Затем, в случае, если кредитор обращается в суд, с момента вступления в силу решения суда отсчитывается 2 месяца, в течение которых возможно продление взаимоотношений между профессиональным взыскателем или кредитором и заемщиком. Если заемщик через 2 месяца откажется от взаимоотношений с кредитором и взыскателем, то дальше вступает в дело служба судебных приставов, а это плюс 7% от суммы истребуемого долга», — объяснил глава комитета.

Комитет также принял решение о том, что право взыскивать просроченную задолженность будут иметь только банки и профессиональные взыскатели — коллекторы, включенные в реестр. С такой позицией выступило правительство РФ. В то же время ЦБ настаивал на том, чтобы дать это право и МФК (микрофинансовым компаниям), поскольку недавно на законодательном уровне требования к ним были существенно ужесточены. Комитет не согласился с позицией ЦБ. «Мы понимаем, что работа с подобными долгами затруднится. Но это закон о защите прав и законных интересах граждан, а не о способах развития процедур секьюритизации и так далее. Законодатель вынужден был отреагировать на возникающую ситуацию таким способом», — заключил Гончар, отвечая на замечания представителей банковского сообщества по законопроекту.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении коллекторской деятельности 12 апреля. Авторами документа являются председатели двух палат российского парламента — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Сергей Нарышкин, а также главы двух профильных финансовых комитетов Совета Федерации и Госдумы Сергей Рябухин и Николай Гончар. Принятый в первом чтении документ запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение заемщиков. Запрет вводится и на сообщение о долге третьим лицам, включая родственников и сослуживцев, размещение сведений о должнике в интернете, на здании или жилом доме.