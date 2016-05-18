Москва, 18 мая, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Использование фигуры президента России Владимира Путина в качестве инструмента в решении вопроса по «brexit» (British exit — «британский выход» из состава Евросоюза) явилось неожиданным для Кремля. Российский фактор в теме британского выхода из ЕС — этом что-то новое, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 18 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты попросили Пескова прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, заявившего о реакции Москвы, которая якобы последует за возможным выходом Великобритании из ЕС. Кэмерон сказал следующее: «Путин может быть счастлив. Я полагаю, аль-Багдади может быть счастлив».

Таким образом он поставил в один ряд «заинтересованных» в «brexit» президента России и главу «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщала газета The Daily Telegraph накануне, 17 мая.

Песков отметил, что в администрации президента привыкли к активному использованию российского фактора в качестве аргумента в предвыборных американских дебатах.

«Но для нас является новым элементом использование российского фактора или фактора президента Путина в теме «brexit», — заявил он. Песков отметил, что президент России неоднократно высказывался в поддержку хороших отношений с как в целом с ЕС, так и с его отдельными государствами.