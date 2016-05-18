Москва, 18 мая, 2016, 14:55 — ИА Регнум. В Госдуме в целом поддерживают создание национальной гвардии в России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Росгвардии передаются те же полномочия, которые были у Внутренних войск, ОМОН, СОБР и ЦСН МВД. Законопроекты разрешают служащим Росгвардии применять физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие без предупреждения при непосредственной угрозе гражданам или самим военнослужащим. Бойцы смогут применять спецсредства, в том числе для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Жандармские войска

«Нацгвардию надо создавать», — уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Создается против тех, кто не понимает, для чего нам нужны сильные органы безопасности», — отметил парламентарий. Он настаивает на том, чтобы дать Росгвардии «больше полномочий, больше прав». «Любые деньги дадим, красивую форму», — обещает лидер ЛДПР от имени фракции.

«Войска национальной гвардии очень важны нужны, а кому не нравится (название) давайте переименуем их жандармские войска», — предложил депутат.

Сомневающиеся

КПРФ отмечает, что создание Росгвардии вызвало неоднозначную реакцию в стране. Депутат Госдумы Вячеслав Тетекин заявил, что фракция поддерживает меры по усилению меры борьбы против терроризма. «Необходимость преобразования системы МВД также не вызывает сомнений», — констатировал он. «Некоторая встряска явна назрела», — говорит депутат, отметив «ощущение непродуманности этого вопроса».

Так, по его словам, «МВД лишается силового компонента, а Росгвадия не получает оперативного». Кроме того, в состав Росгвардии передаются полукоммерческие структуры — сотрудники ЧОПов, а также полномочия по выдаче разрешения на оружие.

В КПРФ не скрывают опасения, что «структура будет подавлять акции протеста». «Возможность создания новой силовой структуры связаны с выборами и необходимостью предотвращения эксцессов в ходе этих выборов», — не исключает Тетекин.

«Вся мировая история показывает, что бесполезно укреплять репрессивную систему, когда ухудшающиеся условия жизни людей вызывают у них усиливающиеся неудовольствие», — констатировал коммунист.

Самые вооруженные

«Справедливая Россия» также поддерживает пакет законопроектов, отметил депутат Анатолий Шеин. «Законопроект актуален при существовании внутренних и внешних угроз РФ», — подчеркнул парламентарии.

Он также обратил внимание на передачу функций по обороту оружия нацгвардии. В России примерно 5 млн единиц оружия, продано около 2 млн единиц травматических пистолетов, сообщил депутат, полиция разыскивает около 220 тыс. стволов. «Россия занимает девятое место в мире по количеству оружия у населения. Самый вооруженный город в РФ — Москва», — констатировал он.