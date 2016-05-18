Рязань, 18 мая, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В Рязанской области может быть построен комплекс по переработке молочной продукции. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, фонд, а также тайская CP Group и китайская Banner Dairy инвестирует в строительство комплекса 1 млрд долларов.

Корнелис Сафтлевен. Коровы

Предприятие будет занимать около тысячи га, еще 50 тысяч га будет выделено под выращивание сельскохозяйственных культур. При этом на комплексе будет обеспечиваться полный цикл производства — от выращивания корма для коров до упаковки готовой продукции.

«Комплекс будет включать 80 тыс. голов дойного стада, его совокупная производственная мощность составит до 400 тыс. т молока, сыров и кисломолочной продукции в год. Она будет поставляться в том числе в страны Азии, в которых CP Group является одним из крупнейших дистрибуторов», — цитирует издание собеседника.

Сроки реализации проекта пока неизвестны.