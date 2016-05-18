Минск, 18 мая, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Постановлением правительства Белоруссии №386 от 17 мая увеличена доля государства в уставных фондах ряда предприятий деревообработки, сообщает пресс-служба Совмина постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распределение бюджета

Вступившим в силу постановлением предписано увеличить долю государства в уставном фонде ОАО «Борисовдрев» — на 30 175 акций, ОАО «Витебскдрев» — на 585 937 акций, ОАО «Гомельдрев» — на 2 105 793 186 акций, ОАО «Речицадрев» — на 2 261 133 акций, ОАО «ФанДОК» — на 67 801 864 акций, ОАО «Ивацевичдрев» — на 5 997 акций. Кроме того, в уставных фондах ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» доля государства будет увеличена, соответственно, на 2,166 603 434 млрд и 1,168 787 млн акций.

«Доля государства в уставных фондах указанных открытых акционерных обществ повышается на сумму оказанной им государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета в 2015 году», — пояснили в Совмине.

Отметим, реализация госпрограммы модернизации белорусских деревообрабатывающих госпредприятий потребовала чрезвычайных мер («декрет о крепостном праве») и больших бюджетных вливаний. Реализация инвестиционных проектов в отрасли увеличила госрасходы и госдолг, однако не привела к ожидаемому позитивному эффекту. На совещании 22 октября 2015 года Александр Лукашенко констатировал провал госпрограммы модернизации белорусской деревообработки.

Напомним, постановлением Совмина Белоруссии №379 от 13 мая утверждён перечень юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты, которым в 2016 году из средств республиканского бюджета возмещаются проценты за пользование банковскими кредитами. Среди получателей дополнительной бюджетной помощи — госпредприятия деревообработки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко в ходе заседания Совета госконцерна «Беллесбумпром» заявил о намерении сбывать продукцию белорусской деревообработки в КНР. В ходе состоявшегося вчера, 17 мая заседания Совмина Белоруссии его председатель Андрей Кобяков заявил, что даже без учёта падения поставок в Китай калийных удобрений белорусский экспорт в эту стану упал на 22%.