Лондон, 18 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Челси» заключил однолетний контракт с капитаном команды, защитником Джоном Терри, сообщает пресс-служба клуба.

sports.sina.com.cn Джон Терри

Контракт был подписан не взирая на заявления января 2016 года о том, что руководство «Челси» не собирается продлевать сотрудничество с защитником.

Джон Терри играет в «Челси» с октября 1998 года. В составе лондонского клуба Терри стал четырехкратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Англии и выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

За «Челси» Терри отыграл 703 матча, в 570 из которых он участвовал в статусе капитана команды.