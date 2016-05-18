Москва, 18 мая, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Россия занимает 9 место в мире по количеству оружия у населения, самый вооруженный город — Москва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, такие данные привел депутат Госдумы Анатолий Шеин («Справедливая Россия») в ходе обсуждения законопроектов о создании в России Росгвардии. «Россия занимает 9 место в мире по количеству оружия у населения, на первом месте — США», — сказал депутат. «Самый вооруженный город в РФ — Москва», — говорит он.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Кроме того, по данным парламентария, на руках находится примерно 5 млн единиц оружия, продано около 2 млн единиц травматических пистолетов, полиция разыскивает около 220 тыс. стволов.