Москва, 18 мая, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В 2016 году внутренний турпоток на майские праздники увеличился на 15−20% по сравнению с тем же периодом 2015 года. Таковы результаты исследования, проведенного Федеральным агентством по туризму, сообщили в Ростуризме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж

Максимальное число туристов за это время отмечено в Москве и Московской области. Так, Москву посетили 1,5 млн человек, что значительно выше прошлогодних показателей. Московская область за праздники приняла 2 млн туристов. Загрузка отелей достигала 95%.

Приморские курорты увеличили турпоток на 20%. Высоким спросом в майские праздники пользовался отдых у моря. Черноморские курорты в 2016 году приняли в среднем на 20% больше туристов, чем в 2015-м.

В Крыму турпоток на майские вырос по сравнению с прошлым годом на 23%, до 166 тыс. человек. Объекты размещения были загружены в среднем на треть, что примерно на 9% больше прошлогодних показателей. Самыми востребованными курортами Крыма стали Ялта, которую посетили около половины всех отправившихся в регион туристов, и Алушта.

В Севастополе в майские праздники побывали 250 тыс. туристов, рост составил 20%. При этом гостиницы были загружены практически на 100%. В Севастополе туристы посещали, в основном, достопримечательности, связанные с боевой славой России.

Курорты Краснодарского края в этом году тоже были загружены больше, чем в предыдущем. Суммарно в регионе отдохнули около 350 тыс. человек. Рост турпотока составил 20%, в первую очередь, за счет возрастающей популярности столицы Зимней Олимпиады-2014. Сочи посетили более 150 тыс. человек, а средняя загрузка отелей составила 83,3% в то время, как в целом по Краснодарскому краю этот показатель составил 55,5%.

Число гостей в Калининградской области по сравнению с 2015-м выросло более, чем вдвое, до 70 тыс. человек. Основными центрами притяжения туристов стали приморские курорты Светлогорск, Янтарный, Зеленоградск, а также — национальный парк «Куршская коса». В курортных зонах отели были загружены на 90%, а средняя загрузка составила 60%.

Экскурсионный отдых на территории России стал одним из самых востребованных в майские праздники. Так, Санкт-Петербург в период с 30 апреля по 10 мая посетили около 300 тыс. туристов, что на 10% больше прошлогодних показателей. Традиционно в праздничные дни высоким спросом пользовались маршруты Золотого кольца. В общей сложности, города «кольца» посетили около 40 тыс. человек.

На 60% выросла популярность отдыха в Татарстане, который в этом году посетили 190 тыс. человек. Главными туристическими центрами региона в праздники стали Казань, Свияжск, Елабуга, Великий Болгар.

Помимо экскурсионного, все большую популярность приобретает оздоровительный отдых в России. Так, курорты Кавказских Минеральных Вод — Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск — на праздники были загружены практически полностью. А общий турпоток на Ставрополье вырос на 10%, до 58 тыс.

В Алтайском крае, который увеличил в праздничные даты турпоток на треть по сравнению с 2015-м, особенно высоким спросом пользовался оздоровительный отдых в Белокурихе, которая была загружена на 80%. А в общей сложности регион посетили 70 тыс. туристов.

Россия в период майских праздников прочно заняла первое место по объемам продаж. В целом, по оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), в сегменте организованных туров доля внутреннего туризма выросла на 15% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет не менее 40% от общего числа продаж.

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