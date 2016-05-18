Санкт-Петербург, 18 мая, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Националист Вячеслав Дацик может быть арестован полицией по подозрению в совершении различных преступлений в Санкт-Петербурге, где он ворвался в нелегальный публичный дом и заставил его обитательниц вместе с клиентами голыми идти до отделения МВД, сообщает 18 мая сетевое издание «Фонтанка.ру».

Борис Григорьев. Марсельская жрица любви (фрагмент). 1923

Правоохранители задержали Дацика, также известного под прозвищем «Рыжий Тарзан», в другом подпольном заведении города спустя некоторое время после его нападения на бордель на 11-й линии Васильевского острова. По мнению полиции, среди действий националиста имели место угрозы убийством, побои, самоуправство и умышленное повреждение чужого имущества, за которые по закону полагается уголовная ответственность.

В бывшую коммунальную квартиру, где находились «ночные бабочки» и их посетители, Дацик ворвался с монтировкой. Заставив 11 человек раздеться, он обнаженными вывел их на улицу, после этого данные граждане были доставлены в 30-й отдел полиции, а Дацик отправился на Петроградскую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте этого года бывший боец смешанного стиля и кикбоксер Вячеслав Дацик был освобожден из колонии в Красноярске, где он отбывал наказание за серию ограблений салонов сотовой связи. В день выхода из исправительного заведения Дацика вновь задержали правоохранители.