Самара, 18 мая, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В суде градоначальник Олег Фурсов пытается доказать, что банкет по случаю его 50-летия, на котором потчевали губернатора Николая Меркушкина и еще 300 гостей, и где уважаемую публику развлекали песнями Диана Гурцкая и хор Турецкого, обошёлся ему в 1 млн рублей. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Якоб Йорданс. Пир Бобового Короля. 1645

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, на которого сити-менеджер Самары Олег Фурсов подал в суд, сочтя опубликованные парламентарием сведения по поводу «банкетного дела» голословными обвинениями, ложными сведениями, порочащими его честь, достоинство и подрывающие его деловую репутацию, обнародовал новые подробности. Напомним, свои нравственные страдания градоначальник оценил в 1 млн рублей.

«Фурсов представил в суд чеки на оплату скандального вип-банкета более чем на 1 млн рублей, — сообщил депутат Михаил Матвеев в своем блоге продолжение этой скандальной истории, прославившей главу Самары на всю страну, (стиль и орфография сохранены, прим ИА REGNUM ). Неугомонный сити-менеджер Олег Фурсов продолжает судиться за своё право не считать размашистое празднование чиновниками юбилеев в условиях кризиса предосудительным, как видно. Он всё судится, судится и судится. А дороги в Самаре «черви» всё едят, едят и едят. И ничего с этим нельзя поделать. Не хочет, полагаю, не выборный народом градоначальник делать дороги, хочет судиться. Заодно мне стало понятно, откуда господин Фурсов взял сумму иска ко мне в 1 млн. рублей. Хочет, видимо, не столько моральные страдания свои от чтения неприятной правды о себе, сколько расходы на банкет компенсировать».

Парламентарий напоминает, что отказался подписать с Фурсовым мировое соглашение. «Господин Фурсов через адвоката притащил в суд чеки со своего легендарного банкета, — комментирует Матвеев. — Как доказательство того, что не 10 миллионов потратил, а всего-то какой-то миллион с тысячами. Как бы говоря, что гульнуть на миллион — это мелочи для него. Это не унизительно. А вот больше — это, видимо, его оскорбляет. Оплаты за фрукты, которые для его гостей собирали с предпринимателей, как показало следствие, под видом поставок сиротам для детского утренника, подчеркну, в суд не представлено. А чеков на миллион — пожалуйста».

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Отметим также, что в середине января текущего года начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн заявил: «Расследование уголовного дела о безвозмездной поставке продуктов на юбилей главы Самары Олега Фурсова прекращено». Между тем в середине декабря глава ГУ МВД региона Сергей Солодовников утверждал, что «активная фаза дела еще впереди».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, претензии распространяются на три публикации парламентария Матвеева, где, по мнению сити-менеджера, были неоднократно распространены заведомо ложные сведения. Первая — «Самарский сити-мэр снял под празднование дня рождения самый дорогой отель города на 350 персон». «В этой статье Матвеев утверждает, что свой день рождения «я решил отметить трижды», причем третий раз «градоначальник решил погулять в «Холидей инн», — указано истцом (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ). — Что «информация» о скандальном размере дня рождения господина Фурсова и о том, как он «швыряет» деньгами уже стала скандалом. Далее Матвеев обвиняет меня «в приступе тщеславия» и подозревает в расходовании бюджетных денег на это мероприятие».

Вторая — «Олег Фурсов верит, что звезды российской эстрады готовы петь для него бесплатно». «В выражениях, порочащих мою честь и достоинство Матвеев пытается сформировать мнение граждан о том, что празднование моего юбилея обошлось в 10 млн рублей», — сообщает Олег Фурсов. — Высказывается сомнение в приезде звезд российской эстрады бесплатно в Самару в качестве гостей (имеется в виду Хор Турецкого и Диана Гурцкая)».

«Я действительно отмечал свой 50 летний юбилей 12 декабря в «Холидей инн», — отмечает в исковом заявлении сити-менеджер. — Однако: отмечал я свой юбилей 1 раз, а не трижды. Стоимость данного мероприятия была оплачена лично мною из моих личных средств и она была значительно меньше суммы указанной в статье (подтверждающие документы будут предоставлены). На моем юбилее были мои давние личные друзья — Петр Кучеренко и Диана Гурцкая и Михаил Турецкий. Никакой гонорар мною не выплачивался. Артисты дают свои пояснения».

Третья публикация «Олег Фурсов должен уйти в отставку». В ней говорится, что «…в настоящий момент Олег Фурсов не вполне адекватно понимает положение, в котором находится, и более того, положение в которое он ставит высокий статус главы города Самара, фактически дискредитируя своим поведением и власть, и город, — цитирует оскорбившее его честь и достоинство высказывание политика самарский градоначальник. — Одним своим, очевидно глупым и ничем не оправданным поступком нанося колоссальный репутационный ущерб Самаре». Цель статьи — опорочить меня в глазах жителей города, посеять сомнения в том, что мой юбилей был проведен на личные средства».