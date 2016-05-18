Севастополь, 18 мая, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации в городе федерального значения Севастополь будет снят 19 мая — через сутки после отмены ЧС на территории Крыма, заявил губернатор города Сергей Меняйло.

Севастополь

Отмечается, что 19 мая режим ограничения подачи электричества, который был введён 22 ноября 2015 года после подрыва опор ЛЭП украинскими националистами в Херсонской области, будет отменён. Уже сейчас готовится пакет необходимых документов.

«С завтрашнего дня ни горожане, ни предприятия, ни коммунальные службы уже не ощутят действия режима чрезвычайной ситуации», — цитирует Меняйло РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая глава республики Крым Сергей Аксёнов подписал распоряжение об отмене в Крыму чрезвычайной ситуации. Работа по ликвидации ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования завершена.